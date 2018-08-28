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В России заработал безлимитный мобильный интернет для всех

28.08.2018,  
16:39
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Все три российских оператора "большой тройки" включили в свои планы безлимитный мобильный доступ в интернет. В то же время абоненты Tele2 пока что лишены возможности пользоваться мобильным доступом без ограничений.

Так, абоненты "Мегафона" с 27 августа могут пользоваться безлимитным интернетом на всех тарифах линейки "Включайся!". Существующим абонентам необходимо будет включить опцию в личном кабинете, новым ничего включать не придется.

МТС и "Вымпелком" включили безлимитный интернет-доступ ранее в августе. Клиентам "Вымпелкома", подключенным к тарифам "ВСЁмоё!", необходимо обратиться в офис оператора с документом, удостоверяющим личность, чтобы начать использовать безлимит, пишет TJournal. В сентябре компания намерена представить отдельный тариф с неограниченным доступом.

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МТС запустил безлимитный мобильный интернет в рамках нового плана "Тарифище". В подробном описании тарифа отмечается, что раздача доступа на другие устройства недоступна, а при использовании файлообменных сетей скорость снижается до 128 килобит в секунду.

Операторы "большой тройки" отказались от безлимитного интернет-доступа в 2016-2017 годах, убрав опцию из своих тарифных планов.

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