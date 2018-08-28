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28.08.2018 21:55
Рубрика: Власть

По указу становись!

В силовых ведомствах - отставки и назначения
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск №7653 (190)
Стало известно, что президент РФ своим указом освободил от должностей ряд высокопоставленных чиновников силовых ведомств России.

О масштабах кадровых перемен можно судить по такому факту: в документе фигурируют 15 генералов, занимавших командные посты в МВД, МЧС, Федеральной службе исполнения наказаний. Решения также приняты в отношении нескольких руководителей из Следственного комитета России и прокурорских работников.

Фото: Depositphotos.com
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В министерстве внутренних дел должностей, в том числе, лишились начальники ведомственных главков по Ульяновской и Брянской областям и целый ряд полицейских чинов в ранге заместителя начальника Главного управления МВД по региону. Аналогичное решение принято по некоторым генералам МЧС - из Томской, Мурманской, Сахалинской областей и других субъектов РФ. Поста также лишился замминистра Владлен Аксенов.

Свои служебные кресла придется освободить прокурорам Приморского края и Тверской области. Указом президента лишились должности начальники управлений ФСИН по Республике Коми, Омской и Волгоградской областям, а также глава кемеровского управления Следственного комитета России. Освобожден от должности и главный следователь по Ханты-Мансийскому АО.

Оставлять ответственные участки без руководства нельзя. Поэтому тем же указом президент назначил - как правило, с повышением - полтора десятка других чиновников-силовиков. Любопытно, что в подавляющем большинстве это полковники. А вот генерал Олег Торубаров из полицейского главка МВД в Алтайском крае теперь стал министром внутренних дел по Республике Крым.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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