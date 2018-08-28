В Sony заявили, что не признавались в выпуске фейковых песен Джексона

Компания Sony не признавалась в выпуске и продаже фейковых песен Майкла Джексона. О заявлении рассказывает Variety.

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Ранее сообщалось, что Sony созналась в мошенничестве на слушании в минувший вторник, где рассматривался иск фанатки Веры Серовой 2014 года.

В иске говорится, что три песни из посмертного альбома Джексона исполняет не он. Однако о голосе Майкла речи и не шло. Юристами Sony Music были озвучены некоторые тезисы, которые могли быть истолкованы превратно. Например, один из них чисто гипотетически, рассуждая, сказал так: "Даже если бы песни не принадлежали Джексону".

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Зиа Моддабер, юрист Sony Music, комментирует происходящее: "Никто не сознавался, что не Майкл пел песни".

Моддабер отмечает, что не было принято никаких решений относительно настоящего исполнителя песен. Фанаты были долго убеждены, что три песни исполняет двойник Джексона - Джейсон Малачи. Он даже признался в этом в своем Facebook, хотя позже его представитель опроверг слова Малачи.

Дело "Вера Серова против Sony Music" не закрыто. Постановление о минувшем слушании будет вынесено в течение 90 последующих дней.