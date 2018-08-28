ВЦИОМ назвал долю россиян, занимающихся спортом

Число россиян, которые периодически занимаются спортом, увеличилось за 12 лет в полтора раза. Если в 2006 году таких людей было 38 процентов, то сейчас - 60 процентов, выяснил ВЦИОМ.

При этом 17 процентов опрошенных тренируются каждый день, 22 процента - посещают тренировки несколько раз в неделю, 10 процентов - один раз в семидневку. Пять процентов делают это несколько раз в течение месяца и шесть процентов занимаются спортом несколько раз за год.

Чаще всего тренируются молодые люди 18-24 лет и старше 60 лет. Практически каждый день занимаются спортом 23 ппроцента первых и 21 процент вторых.

Больше всего россияне предпочитают легкую атлетику и спортивную ходьбу. На долю увлеченных ими приходится 37 процентов "спортсменов". В 2013 году ими увлекалось 15 процентов опрошенных любителей активной жизни.