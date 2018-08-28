Видео: Как привиться от гриппа во время шопинга

В столице полным ходом идет вакцинация против гриппа. Сделать прививку бесплатно можно в поликлиниках, возле станций метро, МЦК и железной дороги, в центрах госуслуг "Мои документы". В этом году в кампании впервые принимают участие и торговые центры. Привиться против гриппа можно по выходным в девяти столичных ТРЦ, среди которых - "Океания" на Кутузовском проспекте, "Калужский" на Профсоюзной улице, "Золотой Вавилон" на проспекте Мира. Съемочная группа "РГ" отправилась в "Океанию" и убедилась, что совместить шопинг и заботу о здоровье совсем несложно: нужен лишь паспорт и 10 минут свободного времени.