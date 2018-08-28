Видео: Танец Терезы Мэй со школьниками удивил соцсети

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вызвала недоумение, станцевав со школьниками в Кейптауне.

В настоящее время политик находится с официальным визитом в ЮАР, в программу входило также посещение школы. Как сообщает Газета.ru, премьер-министра приветствовали дети, исполнив для нее танец. Неожиданно для всех Мэй присоединилась к школьникам, удивив всех своими движениями.

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли танцевальный талант Терезы Мэй. Некоторые назвали ее танец "ужасным" и сравнили ее с роботом. Другие люди, напротив, посчитали ее выступление милым и забавным.