Власти Южной Кореи запланировали рекордный рост военных расходов

Правительство Южной Кореи составило свои предложения по поводу бюджета на 2019 год. В план заложен рекордный с 2008 года рост военных расходов, которые должен увеличиться более чем на восемь процентов.

Окончательный вариант предложения по бюджету правительства Республики Корея (РК) на 2019 год был согласован в ходе прошедшего утром 28 августа заседания Государственного совета РК. Правительство запланировало потратить в будущем году 470,5 триллиона вон (более 424 миллиардов долларов).

По сравнению с 2018 годом рост расходов составит 9,7 процента, что является рекордным показателем после 2009 года. Судя по подходу, нынешнее правительство намерено обратить особое внимание на создание новых рабочих мест, стимулирование экономики и развитие сферы социального обеспечения.

Кроме того, заложено и серьезное увеличение расходов на оборонные нужды. На это правительство РК хочет потратить 46 триллионов 700 миллиардов вон (более 42 миллиардов долларов), что на 8,2 процента больше, чем в текущем году. Таким образом, если эти цифры будут одобрены парламентом, то рост оборонного бюджета Южной Кореи станет рекордным с 2008 года. Значительную часть денег потратят на развитие трехуровневой системы "защиты и возмездия", которая предусматривает формирование собственной корейской системы ПРО, ПВО, а также интегрированной инфраструктуры ответного ракетного удара.

Одновременно правительство президента РК Мун Чжэ Ина намерено активно заниматься межкорейским сотрудничеством. На статью "создание инфраструктуры межкорейского сотрудничества" запрошено 504,4 миллиарда вон (более 450 миллионов долларов). Эти деньги заложены на соединение, модернизацию и развитие железных и шоссейных дорог Юга и Севера, а также иных объектов. В Фонд межкорейского сотрудничества, который финансирует любые связанные с сотрудничеством с КНДР проекты, заложен один триллион 100 миллиардов вон (почти один миллиард долларов).