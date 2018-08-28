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28.08.2018 09:25

Во Львове язычники подрались с военными на похоронах товарища

Текст: Константин Волков

На Лычаковском кладбище во Львове на похоронах погибшего в Донбассе 21-летнего Марьяна Найди поклонники скандинавского бога Одина устроили скандал с использованием оскорбительной лексики в отношении священника. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший директор кладбища Игорь Гавришкевич, присутствовавший на похоронах.

Инцидент произошел еще в воскресенье, но известно о нем стало только сейчас. В ходе похоронной церемонии у могилы появились около сотни мужчин в черных майках, у некоторых были на груди надписи "Сыны Одина". Они заявили, что покойный был их товарищем и что Найди завещал положить ему в гроб топор по древнему обычаю викингов.

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Отпевавший усопшего священник Степан Сус попросил пришедших не мешать прощальному обряду, однако мужчины в черных майках крайне негативно отреагировали на слова батюшки и стали оскорблять его. Как заявил отец Степан, он провел порядка 90 похорон, "и никто никогда не посылал меня матом, а эти ребята сегодня так сделали".

Чтобы сгладить конфликт, мать покойного согласилась, чтобы в гроб положили топор.

Кроме того, "сыны Одина" устроили драку с военными, присутствовашими на похоронах.

В настоящее дело расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Марьян Найда в 18 лет ушел добровольцем в батальон "Донбасс", затем служил по контракту в ВС Украины, погиб 23 августа в Луганской области.

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