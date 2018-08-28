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28.08.2018 07:23
Рубрика: В мире

Всех пассажиров автомобилей обяжут пристегиваться в Корее

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
С конца сентября на территории Южной Кореи обязательной нормой станет использование ремней безопасности абсолютно для всех пассажиров автомобилей, включая тех, кто находится на задних сидениях. В случае нарушения штрафовать будут водителей.

Как сообщили местные СМИ, с 28 сентября в стране вступают в силу ряд поправок к правилам дорожного движения. Согласно одной из них, теперь во время движения будут обязаны фиксировать себя ремнями безопасности все находящиеся в автомобиле люди - водитель, пассажиры, включая тех, кто находится на задних сидениях.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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В случае нарушения правила штрафовать будут водителя. Если правило нарушит совершеннолетний пассажир, то с водителя будет взыскан штраф в размере 30 тысяч вон (около 27 долларов), если ребенок в возрасте 13 и менее лет, то штраф составит уже 60 тысяч вон (54 доллара).

Как отмечается, новые поправки нацелены в первую очередь на то, чтобы пристегивались именно пассажиры задних сидений. Согласно статистике, более 80 процентов водителей и пассажиров на переднем сидении используют ремни безопасности, тогда как сидящие на задних сидениях пассажиры используют ремни лишь в менее 15 процентов случаев.

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Однако, как подчеркивают эксперты, в ДТП сильно страдают именно пассажиры с задних сидений, так как они не пристегиваются, а различные механизмы обеспечения безопасности в автомобилях существенно усилились именно в плане защиты водителя и пассажира переднего места, а в отношении тех, кто находится сзади, остались почти без изменений.

Данные по серьезным ДТП в Корее показывают, что не использующие ремни безопасности пассажиры в 16 раз чаще получают ранения при авариях, чем те, кто пристегивается во время движения.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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