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Рубрика: В мире

ВВС коалиции атаковали международный аэропорт Саны

Боевая авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершила атаку по международному аэропорту столицы Йемена. Всего ВВС нанесли авиаудары по десяти позициям хуситов.

В Йемене число жертв авиаудара коалиции выросло до 50

Как сообщает Sky News Arabia, самолеты коалиции все еще ведут полеты над Саной. О жертвах и разрушениях информация не поступала.

Ранее система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

Напомним, в Йемене с августа 2014 года длится конфликт между правительственными силами и повстанцами. В марте 2015 года в него включилась коалиция, возглавляемой Саудовской Аравией.

В мире Ближний Восток Йемен В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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