ВВС коалиции атаковали международный аэропорт Саны

Боевая авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершила атаку по международному аэропорту столицы Йемена. Всего ВВС нанесли авиаудары по десяти позициям хуситов.

Как сообщает Sky News Arabia, самолеты коалиции все еще ведут полеты над Саной. О жертвах и разрушениях информация не поступала.

Ранее система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

Напомним, в Йемене с августа 2014 года длится конфликт между правительственными силами и повстанцами. В марте 2015 года в него включилась коалиция, возглавляемой Саудовской Аравией.