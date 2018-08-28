Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ

Золотые медали школьных выпускников будут вручаться не только за аттестат о среднем общем образовании с отличием, но и с учетом результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным предметам, по русскому языку и базовой математике.

"Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана... набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня при выборе выпускником 11 (12) класса для прохождения государственной итоговой аттестации ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней, учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по математике базового уровня не учитываются; в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - ‎5 баллов по обязательным учебным предметам", - говорится в тексте приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных актов.