04 сентября (вторник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится презентация книги Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Павла Крашенинникова "Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917-1938".

На презентацию приглашены:

- Степашин Сергей Вадимович - председатель Ассоциации юристов России, Президент Российского книжного союза, доктор юридических наук, профессор;

- Сванидзе Николай Карлович - профессор, заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, тележурналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

- Блажеев Виктор Владимирович - ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации.

Новая книга Павла Крашенинникова продолжает серию работ, посвященных развитию права как социокультурного явления от древнейших времен до наших дней.

Рассматриваемый период в истории нашей страны - между 1917 и 1938 гг. вместил в себя множество героических и трагических событий, которым посвящены многочисленные исторические, социологические и политологические работы. Здесь происходило и сознательное умерщвление права, и некоторое отрезвление от чудовищных последствий произведенных разрушений, и НЭП, и репрессии, а также подведение итогов и выстраивание генеральной линии развития теории государства и права на Совещании по вопросам науки советского государства и права в 1938 г.

Однако системного рассмотрения развития правовой мысли, законодательства и правоприменительной практики того времени осуществлено еще не было.

В представляемой книге содержатся очерки о конституциях названного периода, судебной реформе 1920-х годов, подготовке и принятии основных актов репрессивного законодательства и законодательстве времен НЭПа. В работе представлены очерки по дискуссии 20-30-х годов о правопонимании, а также о ее основных участниках (Н.В. Крыленко, Д.И. Курский, П.И. Стучка, А.Я. Вышинский, Е.Б. Пашуканис, А.Г. Гойхбарг, П.А. Красиков, М.А. Рейснер). Предложенный в книге подход позволит увидеть новые грани событий того времени, заметить новую связь между ними, проникнуться духом эпохи.