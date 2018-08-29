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29.08.2018 10:45
Рубрика: Культура

5 правдивых фактов о Майкле Джексоне

Текст: Мария Воронова
29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. Человек, "спящий" в барокамере, потому что хотел дожить до 150 лет, артист, страшно боявшийся собственного отца, хозяин сказочного "Неверленда" - жизнь Майкла Джексона всегда была окутана мифами, которые часто он создавал сам.

Его короновала Элизабет Тейлор

Фото: AP Photo
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29 августа королю поп-музыки исполнилось бы 60 лет. Кстати, это неформальное, но крайне почетное звание артист получил с подачи своей подруги, актрисы Элизабет Тейлор: она впервые назвала его "the king of pop" в 1989 году на церемонии награждения Soul Train Music Award.

А вот следующий титул артиста очень даже официален, в Западной Африке - в 1992 году, во время своего визита в Кот-д’Ивуар Майкл был коронован как "Король Сани".

В его активе 13 статуэток "Грэмми"

Музыкальная карьера артиста началась в 1964 году со вступлением в "семейную" группу The Jackson Brothers, в которую входили три старших брата - Джеки, Тито и Джермейн. После прихода Майкла и еще одного брата Марлона коллектив переименовали в The Jackson 5. Они стали первой в истории группой, чьи первые четыре сингла ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", and "I’ll Be There") возглавили вершину Американского Чарта.

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В это время Майкл постепенно начал заниматься и сольной карьерой. Артист два раза попадал в Зал славы рок-н-ролла, а альбом "Триллер" до сих пор является самым продаваемым в мире, разошлось более 110 миллионов копий. Джексон получил 13 статуэток "Грэмми": за альбом "Триллер" в 1984 году Джексон получил аж семь наград, включая самую престижную - "Альбом года". В том же году Майкл получил восемь статуэток American Music Awards, специальную награду от Merit и три MTV Video Music Awards.

Однажды сыграл чучело

Но Джексон занимался не только музыкой: в 1978 году его пригласили на роль чучела в экранизации бродвейского мюзикла "The Wiz". В съемках также принимали участие Дайана Росс и Ричард Прайор.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Именно на съемках Майкл познакомился с музыкальным режиссером Квинси Джонсом, своим будущим продюсером. А в 2002 году он снялся в качестве камео в фильме "Люди в черном 2". По сюжету Джексон просился вступить в ряды секретной организации.

Насколько он был удачлив в музыкальной карьере, настолько был несчастен в личной жизни. Майкл невероятно боялся отца, который был порой чересчур жесток в методах воспитания, а два брака артиста очень быстро закончились разводами. Джексон находил утешение в детях, часто говорил, что считает детей "невинными созданиями", общение с которыми - верх удовольствия и гарантия позитивного настроения. Возможно, он пытался наверстать упущенное детство, купив ранчо и устроив там парк "Неверленд". Потом стал проводить там благотворительные экскурсии для детей из малообеспеченных семей, а также для детей с серьёзными заболеваниями на содержании государства.

Кроме того, он жертвовал крупные суммы на благотворительность. Среди гостей парка был и Макколей Калкин, звезда "Один дома", с которым Джексон поддерживал теплые отношения на протяжении многих лет. Актер всегда рассказывал, что Джексон в душе так и остался ребенком, которому нравилось помогать детям, играть с ними, кататься на аттракционах и заботиться о них. Среди прочего, Калкин является крестным отцом двух детей Джексона: Пэрис и Принса-Майкла.

Экспериментировал с внешностью из-за болезни

Большой интерес у публики вызывало не только творчество певца, но и его загадочные метаморфозы. В 1987 году вчерашний афроамериканец предстал перед поклонниками светлокожим - даже мертвенно бледным! - с точеными чертами лица и шокировал весь мир. И Джексона тут же обвинили в процедурах по отбеливанию кожи. Только в 1993 году в интервью Опре Уинфри он рассказал о своей болезни - певец страдал от витилиго, которая проявляется на коже в виде мертво-бледных пятен из-за потери темных пигментов, меланинов.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Поначалу артист маскировал бледные участки кожи, но когда они покрыли большую часть тела, начал прятать темные. У Джексона они оставались на руках и груди, и порой они попадали в объектив, хотя их старались замазать. На рубеже 80-90-х годов витилиго было очень редким заболеванием, в наши же дни оно встречается все чаще. Официально Майкл Джексон начал медицинские вмешательства в свою внешность, чтобы исправить сломанный нос на репетиции в 1979-м.

А в 1984 году во время съемок рекламы Пепси, с которой Джексон заключил контракт в 1983 году, произошел несчастный случай. Из-за взрыва пиротехники на съёмочной площадке Майкл получил ожоги лица и головы второй степени. В качестве компенсации он получил от компании $1,5 млн.

Это еще одна причина озабоченности Джексона своей внешностью: есть мнение, что после этого случая артист стал носить парик, чтобы скрыть ожоги на голове и их последствия. Однако пластические операции связаны и с его "особенностью", он попытался придать себе европеоидный черты, так как стеснялся витилиго и последствий заболевания - афроамериканеца с белым телом.

Заплатил $15 млн за преступление, которого не было

Фото: vk.com
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Личность Майкла Джексона на протяжении его музыкальной карьеры была окутана не только загадками и слухами, но и скандалами, которые, впрочем, сказывались на рейтингах певца и серьезно подкосили его психологическое здоровье. Одним из самых громких дел стало обвинение в растлении Джордана Чендлера: в 1993 году семья 13-летнего мальчика подала иск к Джексону, после чего артисту пришлось прервать мировой тур, пройти через многочисленные трудности и подвергнуться унижениям со стороны правоохранительных органов.

После этого "дела" у Джексона случился нервный срыв, певец распорядился подписать мировое соглашение и выплатить отступные (между прочим, более 15 миллионов долларов!), только бы поскорее закончить эту историю. После смерти Джексона в 2009 оклеветавший артиста Чендлер открыто признался, что он обманул всех, потому что его заставлял отец, и Майкл к нему не приставал.

Кстати

Вокруг Джексона витало множество слухов, часть из которых он сам и придумал: например, он попросил менеджера подкинуть журналу Time свое фото в барокамере, сопроводив его трогательной историей о том, что артист спит таким образом, чтобы дожить до 150 лет. Певца это очень забавляло, он придумывал все новые истории: что хочет купить скелет человека-слона или что возвел в спальне алтарь Элизабет Тейлор. Однако такой "троллинг" прессы был смешным только поначалу, а в 90-е журналисты сами были горазды придумывать все новые и новые байки.

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Майкл Джексон
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