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29.08.2018 07:29
Рубрика: Экономика

Акционирование принесет НПФ "Благосостояние" 15 миллиардов рублей инвестиций

Текст: Ирина Жандарова

Совокупный вклад финансовых инвесторов в НПФ "Благосостояние" составит порядка 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении по итогам заседания совета фонда.

Фото: depositphotos.com
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Акции фонда распределены следующим образом. "Газпром" будет владеть 50 процентами акций минус одна, ОАО "РЖД", являющееся учредителем "Благосостояния", оставит за собой 25 процентов акций плюс одна. У ООО "РСХБ Управление активами" (структура Россельхозбанка) будет 19,5 процентов акций.

При этом "РЖД" сохранит полный контроль за реализацией железнодорожной корпоративной пенсионной системы и влияние на принятие ключевых решений в деятельности фонда.

Миноритарные акционеры, среди которых профсоюз железнодорожников "Роспрофжел", объединение "Желдортранс", АО "Торговый дом РЖД" и благотворительный фонд "Транссоюз" - составят 5,5 процентов.

Фонд "Благосостояние" работает на рынке пенсионных услуг 22 года. Его учредителями являются  ОАО "Российские железные дороги" и Общественная организация "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей" и другие. Фонд реализует корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения работников "РЖД".

Экономика
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