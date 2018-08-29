Армения запретила ввоз свинины и птицы из России

Временные ограничения на импорт свинины из нескольких регионов России ввела Армения, сообщается на сайте Государственной службы безопасности пищевых продуктов этой страны. Запрет начинает действовать с 28 августа.

"С 28 августа временно прекращен импорт свинины и продуктов с ее содержанием, а также живой птицы, продуктов из нее и яиц из России", - говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что запрет введен для предотвращения распространения африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

Решение принималось на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных.

Россия с начала года активно наращивает экспорт мяса. В первом полугодии экспорт свинины вырос на 41 процент и достиг 46 тысяч тонн. К концу года рост может составить еще 15-20 процентов. При благоприятных условиях рынок может вырасти до 100 тысяч тонн, свидетельствует прогноз Национального союза свиноводов.