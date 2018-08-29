"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества

Большой груз отравляющих веществ, предназначенных для боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещенной в РФ), доставили представители "Белых касок" в сирийский город Саракиб. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

Как уточняют несколько независимых источников из провинции Идлиб, химоружие привезли из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках в сопровождении восьми членов организации "Белые каски". У склада их встречали два высокопоставленных командира незаконного вооруженного формирования.

Позже часть груза была перевезена в южную часть провинции Идлиб, где находится другой пункт базирования боевиков. Предполагается, что здесь будет инсценировано применение химического оружия для дальнейшего обвинения правительственных сил САР в использовании отравляющих веществ против мирных жителей.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного разрешения ситуации в подконтрольных им районах.