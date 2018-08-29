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Рубрика: В мире

"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества

Большой груз отравляющих веществ, предназначенных для боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещенной в РФ), доставили представители "Белых касок" в сирийский город Саракиб. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

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Как уточняют несколько независимых источников из провинции Идлиб, химоружие привезли из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках в сопровождении восьми членов организации "Белые каски". У склада их встречали два высокопоставленных командира незаконного вооруженного формирования.

Позже часть груза была перевезена в южную часть провинции Идлиб, где находится другой пункт базирования боевиков. Предполагается, что здесь будет инсценировано применение химического оружия для дальнейшего обвинения правительственных сил САР в использовании отравляющих веществ против мирных жителей.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного разрешения ситуации в подконтрольных им районах.

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