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29.08.2018 10:29
Рубрика: Экономика

Биткоин подорожал до 7 тысяч долларов

Текст: Елена Березина

Биткоин продолжает дорожать. После падения в середине августа (ниже 6000 долларов) вслед за валютами развивающихся стран за последние сутки его курс ощутимо поднялся. Он уже преодолел отметку в 7000 долларов и продолжает расти.

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Как показывают данные портала CoinMarketCap (агрегирует данные по торгам более 20 бирж), пошли в рост и другие криптовалюты - Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple - все они прибавили от 1,5 до 2,5 процента.

Евгений Лифшиц, глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи:

- Последние 200$ до порога в 7000 биткоин покрыл за полчаса, и это хороший знак. Рынок криптовалют в принципе на этой неделе на зеленой волне: ТОП-10 криптовалют прибавляют от 3,23 процента (ETH) до 20 процентов (IOTA). Суммарная капитализация криптовалют также выросла на 11 процентов менее чем за неделю до $225 миллиардов. Спрос на цифровые активы возвращается после месяцев недоверия. С другой стороны, биткоин создал себе взлетами и падениями слишком большой коридор для колебаний, поэтому, скорее всего, мы увидим к концу года существенный рост, перебиваемый кратковременными снижениями.

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