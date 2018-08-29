Bloomberg сообщил о подготовке ЕС плана по реформе ВТО

Евросоюз разрабатывают план реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Bloomberg.

ЕС в ближайшее время обнародует документ, который придаст гибкости торговым переговорам и прозрачности системе разрешения споров. Также он должен снизить торговые издержки.

Такие шаги власти ЕС планируют предпринять в связи из-за торгового конфликта США с КНР.

Серия встреч, на которых будет обсуждаться эта тема, запланирована на сентябрь. В частности, в Брюсселе пройдут переговоры с участием представителей ЕС, министров торговли США и Японии.

По данным агентства, за этими переговорами последует серия встреч на высоком уровне в течении года. Bloomberg отмечает, что реформирование ВТО стало актуальным из-за решений США и Китая, которые действуют в обход организации. Китай допускал злоупотребления в торговле, США объявили о повышении тарифов на китайские товары. И это решение было принято в обход ВТО. Издание Axios сообщало также, что США рассматривают возможность выхода из организации.

