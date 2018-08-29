Более 20 человек погибли при взрыве автомобиля в Ираке

В результате взрыва на западе Ирака погиб по меньшей мере 21 человек.

Теракт произошел в среду утром на КПП города Эль-Каим недалеко от иракско-сирийской границы, передает ТАСС со ссылкой на местыне СМИ. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух вблизи иракских военнослужащих и бойцов формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" (народное ополчение, костяк которого составляют шиитские отряды).

Пока ни одна из экстремистских группировок, действующих на территории Ирака, не взяла на себя ответственность за произошедшее.