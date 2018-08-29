Более трехсот осужденных в столичных СИЗО выйдут раньше срока

Под действие нового закона "день за полтора" - о специальных коэффициентах, по которым время, проведенное под арестом, засчитывается в общий срок наказания, - попал 321 осужденный из хозяйственных отрядов в столичных следственных изоляторах.

Вчера об этом сообщила заместитель начальника отдела специального учета управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Маргарита Гребенщикова на экспертном обсуждении того, как выполняются новые правила.

Всего в хозяйственных отрядах столичных СИЗО работают 514 человек. Как рассказала Маргарита Гребенщикова, 90 процентов материалов по людям, которые попали под действие новых норм, уже отправлено в суд.

"До первого сентября мы реализуем всю документацию, то есть отправим в суд по всем", - говорит она.

На свободу раньше срока уже вышли 23 человека. Но это не значит, что каждый, попавший под скидки, обязательно будет освобожден. Многим просто будут сокращены сроки, но время покидать тюрьму еще не пришло.

Допустим, по старому -сидеть оставалось два года, а после перерасчета останется полтора. Напомним, день, проведенный в СИЗО, приравнивается к полутора дням колонии общего режим или двум дням, если человек отправлен в колонию-поселение.

По всей стране под действие новых норм попали более 110 тысяч осужденных, из них 14 тысяч будут освобождены

У тюремного ведомства есть примерно полгода (уже чуть меньше, таймер был включен после вступления закона в силу), чтобы пересчитать сроки по новым правилам и отправить материалы в суд. Окончательное слово - за судом. Поэтому работа в спецчастях казенных домов сейчас кипит по всей стране.

В целом под действие новых норм попали более 110 тысяч осужденных, из них 14 тысяч должны выйти на свободу: после применения скидок их срок закончится.

Вчера представителям тюремного ведомства и прокуратуры была представлена специальная программа по пересчету сроков осужденным, своего рода онлайн-калькулятор, разработанный Ассоциацией защиты бизнеса совместно с Уполномоченным по правам человека. Воспользоваться программой смогут родственники заключенных и адвокаты, у самих заключенных доступа к интернету нет.

Расчеты будут предварительные, но программа даст человеку представление, чего ему ждать. Самое главное, сайт с калькулятором в перспективе может стать своеобразной социальной сетью для тех, кто освободился из тюрьмы и хочет влиться в нормальную жизнь, то есть устроиться на работу и жить тихо и честно. С этим у бывшего заключенного всегда возникают проблемы.

Как рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, бывших заключенных не только неохотно берут на работу, более того, даже в решении каких-то житейских задач человек часто натыкается на стену. Например, бывшему сидельцу могут не открыть счет в банке. Более того, даже если человек провел какое-то время в СИЗО, но был полностью оправдан судом, его все равно будут рассматривать как бывшего заключенного, и банкиры откажут ему в получении обычной дебетовой карты. Соответственно, человеку волей-неволей придется переходить на наличные, в том числе черный нал.

Теперь бывшие заключенные смогут создавать аккаунты на специальном сайте и получать консультации от правозащитников, как решать свои социальные вопросы.