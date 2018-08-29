ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры

Чаще всего счета в кредитных организациях есть у людей в возрасте 65 лет и старше, реже всего - у граждан в возрасте 18-30 лет. Об этом сообщил Банк России в своем обзоре финансовой доступности.

"Довольно высока доля населения в возрасте 71 года и старше, имеющего размещенные средства (в форме договора займа) в микрофинансовых организациях (3,1 процента)", - говорится в обзоре.

Наибольшая доля населения, имеющего вклады, приходится на жителей Москвы и Санкт-Петербурга, наименьшая - на жителей городов с населением от 500 до 950 тысяч жителей и жителей сел.

В среднем по России 38,6 процента взрослого населения России по состоянию на май 2018 года имели вклады в банках.