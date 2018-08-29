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29.08.2018 15:56
Рубрика: Происшествия

Чайка пообещал "амнистию" не всем бизнесменам из "лондонского списка"

Текст: Иван Петров

Не всем российским предпринимателям из так называемого "лондонского списка", составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, будет изменена мера пресечения. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Речь идет о скрывающихся от российского правосудия бизнесменах, которые преимущественно осели в столице Великобритании, но хотят вернуться в Россию. Правда, прежде они хотят получить гарантии того, что не будут арестованы сразу по прилету. Посредником между российскими правоохранителями и бизнесменами выступил уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов. Список был составлен в феврале этого года после его встречи в Лондоне с покинувшими РФ бизнесменами. Всего в списке числится порядка 40 человек.

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После Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Глава государства поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.

"Бесспорно, не все из этого списка могут попасть под так называемую амнистию - для изменения меры пресечения", - сказал Юрий Чайка. - Мы внимательно и скрупулезно изучаем их материалы. Если есть хоть какая-то минимальная возможность снять напряжение, чтобы человек вернулся на Родину, если он добровольно раскаивается, то идем ему навстречу".

По словам генпрокурора, к настоящему времени из этого так называемого "лондонского списка" под "амнистию" Генпрокуратуры уже попали порядка шести-семи предпринимателей. Им изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генеральная прокуратура
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