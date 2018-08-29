Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает граждан Украины. Такое заявление, отмечает radio.cz , чешский премьер озвучил накануне вылета в Италию. Ранее власти Чехии заявили о том, что могут выделить в качестве квоты на два года разрешения на работу только для 20 тысяч украинцев.

В Риме Бабиш примет участие в переговорах с премьер-министрами Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки.

По возвращению в Прагу он встретится с представителями государств Вышеградской четверки, в которую, помимо Чехии, входят также Словакия, Венгрия и Польша. Все они резко высказываются против миграционной политики Евросоюза, которая выработана в Брюсселе под давлением немецкого канцлера Ангелы Меркель. Представители этих стран в июне отказались от участия в миграционном саммите ЕС, который прошел в Брюсселе.

Напомним, что ранее в ходе встречи в Риме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой МВД Италии Маттео Сальвини, который также является итальянским вице-премьером и главой правящей партии "Лига", стороны озвучили свою жесткую и непримиримую позицию в отношении притока мигрантов из стран Африки. "Венгрия подвергается нападкам со стороны Евросоюза, потому что мы показали, что мигрантов можно остановить на земле. Сальвини пошел дальше и показал, что остановить их можно и в море", - заявил после встречи Виктор Орбан.