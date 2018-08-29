Число пострадавших в ДТП в Анталье возросло до 13 человек

Число пострадавших в ДТП в Анталье выросло до 13 человек.

Сегодня утром по пути с курорта Белек в аэропорт автобус, перевозивший 25 российских туристов, врезался грузовик. "По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины", - сообщает Ростуризм.

Все пострадавшие уже доставлены в больницы. "Им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", - уточняет ведомство.