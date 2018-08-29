Десять тысяч человек вышли на демонстрацию на Кипре

Более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста в столице Кипра Никосии, в том числе учителя, родители и ученики. Демонстранты выступали против реформы образования.

Как информирует издание "Филелефтерос", акция протеста стала самой массовой за последнее время. Демонстранты резко критиковали правительство и министра образования.

Цель данной реформы - сократить расходы на образование на 30 миллионов евро и уменьшить количество педагогов. Кипрские учителя заявляют, что реформа может разрушить государственную систему образования.