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29.08.2018 08:36
Рубрика: В мире

Десять тысяч человек вышли на демонстрацию на Кипре

Более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста в столице Кипра Никосии, в том числе учителя, родители и ученики. Демонстранты выступали против реформы образования.

Участники демонстрации устроили беспорядки в Германии

Как информирует издание "Филелефтерос", акция протеста стала самой массовой за последнее время. Демонстранты резко критиковали правительство и министра образования.

Цель данной реформы - сократить расходы на образование на 30 миллионов евро и уменьшить количество педагогов. Кипрские учителя заявляют, что реформа может разрушить государственную систему образования.

В мире Европа Кипр
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