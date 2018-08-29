Генконсульство в Анталье помогает пострадавшим в ДТП россиянам

Российские дипломаты в Турции подтвердили информацию местных СМИ о ДТП неподалеку от средиземноморского курорта Белек, где перевернулся автобус с нашими туристами. Пострадавшие - 11 человек - доставлены в турецкие госпитали.

Об этом РИА Новости рассказали в генеральном консульстве РФ в Анталье. Всего внутри находились 25 человек, они завершали отдых в Турции и ехали в международный аэропорт, когда примерно в пять утра на трассе произошло столкновение с грузовиком.

Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Соцсети облетели снимки лежащего на обочине автобуса с выбитым лобовым стеклом и искореженного грузовика. Водители обоих транспортных средств получили тяжелые травмы. К счастью, все пассажиры остались живы.

Сотрудник российской дипмиссии немедленно выехал на место происшествия, в генконсульстве поддерживают связь с пострадавшими соотечественниками, со страховыми компаниями и с турецкой полицией.