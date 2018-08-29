Новости

Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше 02:41
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества 01:56
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400 01:43
Приоритеты инвестирования названы для компаний из "списка Белоусова" 01:11
Минобороны: "Белые каски" доставили боевикам в Идлиб отравляющие вещества 00:50
В Киеве фанаты "Динамо" жестоко избили голландских болельщиков 00:43
Еще два вуза получили право самостоятельно присуждать ученые степени 00:17
Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ 28.08.2018
Стритрейсерам не будут ужесточать наказания 28.08.2018
20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки 28.08.2018
Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре 28.08.2018
Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями 28.08.2018
Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки 28.08.2018
В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча 28.08.2018
Какие ситикары можно купить в России по цене от 330 тысяч рублей 28.08.2018
Минтранс оценит эффективность дорожного движения в регионах 28.08.2018
Власти Украины намерены до конца сентября разорвать Договор о дружбе с РФ 28.08.2018
Минспорта Украины не заплатит спортсменам за участие в соревнованиях в РФ 28.08.2018
В Крыму на предмет выбросов в Армянске проверят три предприятия 28.08.2018
Слуцкий: Антироссийская политика киевской власти уже не поможет 28.08.2018
Назначен новый министр внутренних дел Республики Крым 28.08.2018
Валаам подарит миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге 28.08.2018
В Москве введен план "Перехват" после разбойного нападения на водителя 28.08.2018
Собянин открыл после реконструкции ландшафтный парк "Митино" 28.08.2018
В Москве будут готовить помощников больничных священников 28.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 02:41
Рубрика: В мире

Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше

Конфликт между французскими и британскими рыбаками произошел в проливе Ла-Манш. Причиной стычки стал спор о границах промысла гребешка святого Якова.

Фото: REUTERS
Росрыболовство распределило квоты на вылов до 2034 года

В вопросе разбирались рыбаки с 35 французских судов, которым противостояли экипажи пяти британских сейнеров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV.

Французы, практически окружив англичан, попытались помешать им работать. Летели камни, но никто не пострадал. В результате британские рыболовецкие суды были вынуждены покинуть район раздора. Об этом рассказал глава регионального комитета рыбаков Нормандии (Франция) Димитри Рогофф.

Отмечается, что нормандские рыбаки ограничены в ловле моллюсков сроком с 1 октября до 15 мая. Поэтому во время вынужденного простоя они требуют от английских коллег соблюдения промысловых границ.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
МИД предупредил о готовящейся в Сирии провокации боевиков с химоружием
Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram по решению ФСБ
Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ