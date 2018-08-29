Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше

Конфликт между французскими и британскими рыбаками произошел в проливе Ла-Манш. Причиной стычки стал спор о границах промысла гребешка святого Якова.

В вопросе разбирались рыбаки с 35 французских судов, которым противостояли экипажи пяти британских сейнеров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV.

Французы, практически окружив англичан, попытались помешать им работать. Летели камни, но никто не пострадал. В результате британские рыболовецкие суды были вынуждены покинуть район раздора. Об этом рассказал глава регионального комитета рыбаков Нормандии (Франция) Димитри Рогофф.

Отмечается, что нормандские рыбаки ограничены в ловле моллюсков сроком с 1 октября до 15 мая. Поэтому во время вынужденного простоя они требуют от английских коллег соблюдения промысловых границ.