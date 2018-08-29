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29.08.2018 14:33
Рубрика: Экономика

Группа "Аэрофлот" увеличит количество билетов по "плоским" тарифам

Текст: Алина Егорова
"Плоский" тариф - это единый тариф с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Так вот: с сезона "Зима-2018/19", который начнется 28 октября 2018 года, количество авиабилетов по "плоским" тарифам увеличится в среднем на 12%. Рейсы по социально значимым направлениям будет выполнять "Россия" - дочерняя авиакомпания "Аэрофлота", работающая в среднем ценовом сегменте.

Сейчас "плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" по ключевым внутрироссийским маршрутам: между Москвой и Калининградом, Симферополем, городами Дальнего Востока (Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан). Авиакомпания "Россия" присоединилась к программе с 2018 года. 

В зимнем расписании полетов сохранятся все направления, где применяются "плоские" тарифы. На самых востребованных маршрутах число рейсов со временем увеличится - например, летом 2019 года полеты между Москвой и Магаданом станут ежедневными. 

Эксперты считают полностью обоснованной замену "Аэрофлота" на "Россию" для перевозок по "плоским" тарифам. Именно эта мера позволит сохранить невысокую цену авиабилетов. "Плоские" тарифы ниже себестоимости и имеют исключительно социальное значение. "Для "Аэрофлота" "плоские" тарифы не всегда экономически обоснованы, так как это компания премиум-класса, но они доступны населению. Инфляция раскручивается, рубль падает, себестоимость перевозок становится выше. Вариантов два: либо "Аэрофлот" начинает поднимать свои тарифы, либо цены сохраняются, но полеты по "плоским" тарифам выполняет "Россия", - поясняет главный редактор отраслевого издания Avia.ru Роман Гусаров. Его мнение поддерживает исполнительный директор новостного агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев: "Перевозчик "Россия" будет оказывать услугу по определенному стандарту и сможет удержать адекватную стоимость билетов". При этом, по словам Пантелеева, те привилегии, которыми пользовались, например, часто летающие пассажиры, останутся в силе.

Программа "плоских" тарифов была запущена "Аэрофлотом" в 2015 году для повышения мобильности населения. "Плоскими" тарифами могут воспользоваться пассажиры любого возраста, из любого региона проживания. Цель программы - обеспечить доступное воздушное сообщение между европейской частью России и отдаленными регионами нашей страны.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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