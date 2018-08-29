В России появились умные часы с Алисой от "Яндекса". Названа цена

"Яндекс" совместно с компанией Elari представили детские часы-телефон со встроенным голосовым помощником Алисой.

Elari KidPhone 3G. Фото: "Яндекс"

Стандартные функции таких часов включают в себя возможность голосовой или видеосвязи с ребенком и отслеживания его местоположения. Алиса привносит в устройство дополнительные функции, среди которых - математические задачи, игры (города, слова, "угадай песню" и так далее).

Отмечается, что специально для этих часов "Яндекс" адаптировал Алису под улучшенное понимание детской речи. Голосовой помощник может также поддерживать бытовой разговор и отвечать на различные детские вопросы.

Заказать часы, оснащенные камерой, 1,3-дюймовым сенсорным экраном и кнопкой SOS, можно на сайте оператора "Мегафон" по цене 6999 рублей. Часы работают до трех дней в режиме ожидания.