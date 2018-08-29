Instgram станет выдавать "галочки" верификации всем пользователям

Cоциальная сеть Instagram предоставит возможность получения галочки "верификации" всем пользователям. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Ранее бейджики были доступны только селебрити и брендам. Синий значок возле имени говорил о подлинности аккаунта, выделяя их на фоне поддельных или фанатских профилей.

Подобное нововведение является частью новой политики безопасности интернет-сервиса и должно способствовать борьбе с мошенническими аккаунтами и распространением фейковых новостей.

Чтобы пройти проверку на подлинность, пользователю необходимо в профиле отправить администрации соцсети запрос на проверку учетной записи и предоставить один из своих гражданских документов - паспорт или водительские права.

Если профиль будет удовлетворять ряду критериев и правил, то он получит "свою галочку". При рассмотрении запроса будет учитываться уникальность, подлинность, общедоступность и известность аккаунта. Во внимание также будут приняты количество подписчиков и качество аудитории. Таким образом синие бейджики будут оповещать рекламодателей, что аккаунт не "накручен" с помощью ботов.

В случае отказа в верификации пользователь сможет отправить заявку повторно.