Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета

В среду утром в течение четырех часов китайский самолет-разведчик несколько раз заходил в зону опознания ПВО Южной Кореи. На его перехват были подняты десять истребителей ВВС Республики Корея.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), китайский разведывательный самолет, предположительно Y-9, в 7 часов 37 минут утра по местному времени (1-37 ночи по Москве) вошел в зону опознания южнокорейской ПВО KADIZ и проследовал затем в северо-восточном направлении, пролетев вдоль южного, а затем вдоль восточного побережья Корейского полуострова. В ходе полета он несколько раз то выходил, то снова возвращался в KADIZ. В итоге он долетел до воздушного пространства над Восточным (Японским) морем, в 96 км от города Каннын, после чего развернулся и проследовал в обратном направлении.

На перехват китайского самолета были подняты в общей сложности десять истребителей ВВС РК F-15 K, которые сопровождали его и передали предупреждение по радио. Примерно в 11-50 утра китайский самолет окончательно покинул зону опознания южнокорейской ПВО в районе острова Иодо и ушел в сторону Китая.

В ОКНШ ВС РК отметили, что это уже пятый за текущий год случай захода китайских самолетов в KADIZ. В 2018 г. они появлялись уже в январе, феврале, апреле и июле. Власти Южной Кореи обычно после таких происшествий вызывают представителей КНР и выражают им протест. На что китайцы, как правило, отвечают, что их самолеты следуют в международном воздушном пространстве, не нарушая никаких законов.

Отметим, что KADIZ не является воздушным пространством Южной Кореи. Это район, который прилегает к воздушному пространству РК и установлен Сеулом в одностороннем порядке. Признавать эти районы другие государства не обязаны, что и порождает такие инциденты, которые, впрочем, обычно заканчиваются мирно. Аналогичные зоны опознания ПВО установили также Китай (CADIZ) и Япония (JADIZ). На юго-западе от Корейского полуострова над скалой Иодо существует район, где сразу три зоны опознания ПВО - KADIZ, CADIZ и JADIZ - накладываются друг на друга. Южная Корея, Китая и Япония до сих пор не могут договориться об ее разграничении.