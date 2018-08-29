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29.08.2018 21:16
Рубрика: Происшествия

Из-за драки пассажиров в Москву вернулся вылетевший в Душанбе самолет

Вылетевший в Душанбе самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Москву из-за драки между пассажирами, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Лайнер сел в аэропорту "Жуковский".

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"При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой", - уточнили агентству.

После того, как травму лица получила одна из бортпроводниц, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Авиация Аэропорт Жуковский Дебоши в самолетах
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