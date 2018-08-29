Из-за драки пассажиров в Москву вернулся вылетевший в Душанбе самолет

Вылетевший в Душанбе самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Москву из-за драки между пассажирами, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Лайнер сел в аэропорту "Жуковский".

"При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой", - уточнили агентству.

После того, как травму лица получила одна из бортпроводниц, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.