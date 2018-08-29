Кабмин одобрил расширение патентной системы налогов на сельское хозяйство

Правительство РФ поддержало распространение патентной системы налогообложения на сельское хозяйство, говорится на сайте кабмина.

Патенты можно будет применять в растениеводстве и животноводстве, а также оказании услуг в этих областях при условии доработки законопроекта.

Определить виды деятельности в сельском хозяйстве, в отношении которых может быть применен патент, законопроектом предлагается предоставить регионам.

"В законопроекте следует предусмотреть возможность объединения видов предпринимательской деятельности в областях животноводства и растениеводства, а также услуг в указанных видах деятельности в патенте с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода без определения в Налоговом кодексе понятия "единый патент" и внесения в него корреспондирующих изменений", - говорится в отзыве правительства.

Патентная система налогообложения - это специальный налоговый режим. Применять его имеют право только индивидуальные предприниматели.