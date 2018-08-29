Как выучить русский по "Неучебнику"

Вышла в свет новая книга о правилах современной русской орфографии "Неучебник". Один из ее создателей, известный филолог и автор бестселлеров "Самоучитель олбанского" и "Русский язык на грани нервного срыва" Максим Кронгауз убедил "РГ" в том, что русский язык можно учить играючи.

"Главное отличие "Неучебника" от других учебных пособий в том, все начинается не с зубрежки правил или схем, а с весёлого, развлекательного текста, - объясняет лингвист.

К слову, "Неучебник" написан в соавторстве с такими метрами русистики, как Елена Арутюнова и Борис Панов и состоит из двух книжек. К тому же поучаствовать в проекте его составители пригласили детского писателя - Артура Гиваргизова, который и стал автором этих забавных преамбул к орфографическим правилам.

Горькая правда для любого преподавателя русского языка состоит в том, что просто так читать учебник русского, как, к примеру, биологию или историю, никому в голову не приходит. Ведь теория там излагается запредельно сухо. "А мы хотим внедрить идею текста в концепцию того предмета, который вроде бы не должен ее содержать", - рассказывает Кронгауз.

И действительно так называемые вводные тексты к параграфам в "Неучебнике" - самые разные. Это может быть и веселый рассказ, и стихотворение. Но есть такой фокус: они "насыщены" тем правилом, которое учителя будут в дальнейшем объяснять школьникам.

Филолог также отмечает, что "Неучебник" предполагает несколько более глубокую работу, чем обычный учебник. "Мы пытаемся не только ответить на вопрос: "Как писать?", но и объяснить, почему именно так правильно.

"Мы рассчитываем на заинтересованных детей, учителей и родителей, потому что понимаем: некоторым школьникам такой способ подачи материала будет даваться непросто. Ведь современный ребенок все больше отвыкает от текста. Если родители захотят почитать эту книгу вместе с ребенком, это будет огромная помощь их чадам. Я выступаю за совместное чтение книг. Это облегчит ребенку школьную жизнь", - подчеркнул Максим Кронгауз.

По его словам, в "Неучебнике" сделана попытка объяснить логику и гармонию языка. Лингвист глубоко убежден, что по новой книжке ребенку будет учиться интереснее. Просто нужно будет немножечко потрудиться.