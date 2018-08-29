Репортер "СОЮЗа" пообщался с белорусскими участниками IV Международного военно-технического форума "Армия-2018"

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси - традиционный участник форумов "Армия", которые проводятся под Москвой с 2015 года по инициативе Министерства обороны России. Вот и на этот раз белорусское представительство на выставке было обширным и впечатляющим.

Прежде всего выделялись разнообразные беспилотные летательные аппараты. Разработаны они Научно-производственным центром многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси. Представляли многочисленным гостям беспилотники лично директор предприятия и его главный конструктор Юрий Францевич Яцына.

По словам Юрия Яцыны, на форуме демонстрировалась практически вся линейка беспилотников, которые разрабатываются и выпускаются в Беларуси. Малые, которые запускаются с руки, - до 15 кг. Среднего размера - до 300 кг. Крупные - 700 кг. Впервые был показан самый тяжелый - "Ястреб". Беспилотники, в частности "Бусел" и "Буревестник", разрабатываемые в Национальной академии наук, хорошо известны в Беларуси - они используются МЧС, пограничниками, другими силовыми структурами.

Как рассказал корреспонденту "СОЮЗа" Юрий Яцына, белорусские беспилотники летают во многих странах, но ни один из них еще не развалился и серьезных нареканий нет - они объективно одни из самых надежных в мире. Интерес к белорусским дронам на форуме проявляли представители не только России, но и дальнего зарубежья.

Минский завод колесных тягачей показал хорошо проверенный в эксплуатации бортовой автомобиль МЗКТ-500200. Создан он по "мотивам" советского ГАЗ-66. Когда-то это был, пожалуй, самый популярный грузовик в Советской армии. Увы, в России достойного аналога так и не появилось. А вот в Беларуси сделали! Причем машина оказалась даже лучше советского предшественника. Интерес к неприхотливому и надежному грузовику МЗКТ-500200 проявили представители ряда азиатских и африканских стран.

Традиционно вниманием специалистов и простых посетителей пользовалась продукция КБ "Дисплей". В этот раз презентовались два защищенных ноутбука БУ-38.2 и БУ-43. Они предназначены для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации. Они сохраняют работоспособность до минус 50 градусов по Цельсию, что делает их незаменимыми в условиях Арктики.

Были показаны и различные мониторы, работающие в самых неблагоприятных условиях, также модульные боевые телеуправляемые системы. В частности, демонстрировался модуль с двумя РПГ-26 и пулеметом 7,62 мм и модуль с гранатометом 30 мм АГ-17 и пулеметом 12,7 мм "Корд".

Валентин Коптев так ярко рассказывал об оптических прицелах, что сомнений не оставалось: они лучшие в мире

Продукция Белорусского оптико-механического объединения в особой рекламе не нуждается. Когда-то это предприятие выпускало 100 процентов оптических прицелов для СВД и РПГ-7. И сейчас белорусские прицелы - на уровне мировых стандартов. А работавший на стенде предприятия его ветеран Валентин Геннадьевич Коптев так ярко и образно рассказывал об оптических прицелах, выставленных для обозрения, что сомнений не оставалось: белорусская оптика лучшая в мире.

По мнению всех участников форума с белорусской стороны, их работа здесь была в высшей степени плодотворной.

Нельзя не отметить, что в рамках выставки подписано два контракта. По одному из них, заключенному с концерном Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", Вооруженные силы Беларуси получат радиолокационную станцию "Сопка". Трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" S-диапазона предназначен для получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке. Способен распознавать отдельные воздушные цели, а также летящие в составе группы. Комплекс оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях.

Документ подписали заместитель начальника штаба вооружения Минобороны Беларуси Александр Шевченко и заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Это соглашение является для нас значимым этапом в сфере сотрудничества с Минобороны Беларуси", - отметил замглавы российского концерна, уточнив, что контракт заключен по линии международного Договора о развитии военно-технического сотрудничества. Кстати, за пределы России комплекс "Сопка" поставляется впервые. Другой контракт предусматривает закупку партии снайперских винтовок. Возможно, речь о высокоточных винтовках ORSIS, демонстрация которых шла на стендах БелТехЭкспорт. Винтовки ORSIS хорошо зарекомендовали себя в ряде силовых структур Беларуси. А БелТехЭкспорт - их официальный дистрибьютор.