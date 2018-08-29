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29.08.2018 14:30
Рубрика: Спорт

Капитан "Вольфсбурга" отказался надеть символ ЛГБТ

Текст: Максим Макарычев
Скандальный случай произошел в немецком футболе. Йосип Брекало, хорватский игрок клуба "Вольфсбург", входящий в список лучших молодых игроков Европы, отказался от капитанской повязки. Тем самым он выразил свой протест против решения руководства бундеслиги, обязывающего капитанов немецких клубов в ближайшем туре чемпионата надеть повязку в радужных цветах.

Брекало нашел мужество и не поступился принципами, которым он следует с детства, родившись в набожной католической Хорватии. "Я вырос в религиозной семье. Если кто-то выбирает образ жизни, отличный от моего, это прекрасно, потому что это его дело. Но я не хочу носить специальный символ для поддержки кого-то, потому что это противоречит моему христианскому мировоззрению", - заявил 20-летний талант в интервью изданию "Киккер". Как водится, Брекало тут же "заклеймили" в социальных сетях сторонники "свободного образа жизни", чуждые христианской морали. Кое-кто договорился до того, что футболиста нужно лишить права выступать в "цивилизованной Европе" и отправить к себе на родину в "отсталую Хорватию".

Фото: kinopoisk.ru
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Радуга является символом ЛГБТ. Это движение сексуальных меньшинств, начинавшее с проведения парадов в мировых столицах, постепенно превратилось в одно из наиболее крупных неформальных движений, оказывающих большое влияние на политическую жизнь на Западе. Теперь ЛГБТ "прорвалось в спорт", а точнее в его самый популярный вид - футбол. Еще каких-нибудь 20 лет мало кто из игроков рискнул бы признаться в нетрадиционной ориентации. Первыми и самыми знаменитыми из тех, кто сделал это, были английский защитник Грэм Ле Со и шведский нападающий Фредди Юнберг, входившие в сборные своих стран.

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Настоящая волна "откровений" и "каминг-аутов" пришла уже в 2010-е годы, когда в ряде европейских стран стали активно популяризировать однополые отношения и узаконили их. Тогда выяснилось, что в списке футбольных геев есть известные имена, и они играют не только в английской премьер-лиге, но и в бундеслиге, считавшейся эталоном атлетичного и мужественного футбола. Несколько лет назад в интернете циркулировала история о том, что к ЛГБТ относятся пять игроков легендарной "Баварии". Правда, имен их никто так и не назвал. А радужные повязки впервые предложил в 2017 году надеть капитанам не менее легендарный "Манчестер юнайтед". Первым решился на это Гурам Кашия, грузинский капитан голландского "Витесса", ныне тренируемого Леонидом Слуцким. После этого многие в Грузии посоветовали Кашии не возвращаться на родину.

комментарий

Александр Мальцев, заслуженный мастер спорта по хоккею, двукратный олимпийский чемпион:

- Этот случай лишний раз показывает, насколько глубоко на Западе политика проникает в спорт и диктует свои "ценности и правила" игрокам, которые должны заниматься своим непосредственным делом на спортивных площадках. Для меня, как и для, наверное, многих спортсменов моего поколения этот случай выглядит совершенно диким. Невообразимо представить, что бы намек на нечто подобное произошел бы в те годы, когда я играл. О лицах нетрадиционной ориентации в спорте, по крайней мере, в советском, тогда никто и не слышал. В отличие от футбола, я не слышал и не поверю, чтобы подобное произошло в хоккее. Ведь в хоккей играют настоящие мужчины!

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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