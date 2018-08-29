Латвийского правозащитника отпустили после нескольких месяцев ареста

Все, что пережил и передумал за сто двадцать дней заключения в Рижском "централе" 64-летний активист Штаба защиты русских школ и глава "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко, не уместить в одно интервью. За четыре месяца, проведенные за решеткой, профессор экономики, руководитель Института Европейских исследований, по впечатлениям известного публициста Аллы Березовской, навестившей правозащитника, похудел килограмм на пятнадцать. "Но силы духа не то, что не утратил, а, пожалуй, даже прибавил. Те, кто рассчитывали сломать за решеткой интеллигента-профессора, здорово просчитались".

Непросто переносить тридцатиградусную жару в тесном замкнутом пространстве вместе с сокамерниками, задержанными "по наркоте". Был рад, когда незадолго до освобождения его перевели в одиночную камеру. Здесь он мог продолжать работать над своей исторической книгой и почти ее закончил - 350 рукописных страниц.

С первых дней ареста Гапоненко отказался давать показания и клеветать на своих сторонников, считая свое задержание "провокацией и политическим заказом". Тогда на строптивого арестованного начали примерять по очереди все статьи уголовного кодекса.

"Но, чтобы обвинить меня в антигосударственной деятельности по 80-й статье, надо было, как минимум, при обыске найти под кроватью танк Т-34. Но его там не оказалось! - не без иронии поясняет Гапоненко. - Тогда на меня начали давить. Шантаж, угрозы, запугивания. Хотели, чтобы признался в шпионаже в пользу соседнего государства. Признаюсь - тут же выхожу на свободу! Но у меня не было ни малейшего желания наговаривать на себя, прекрасно понимая, чем потом это все обернется. Было понятно, что у следователя на меня нет абсолютно ничего".

Даже судья Хоруна, до этого дважды продлевавшая правозащитнику меру пресечения, 23 августа отказалась сделать это в третий раз, несмотря на позицию прокурора. К слову, при этом последний утверждал, что на свободе профессор сможет снова заниматься "незаконной" деятельностью благодаря интернету. Да какой же суд назвал его публикации в Facebook преступлением? Крыть адвокату на прямо поставленный вопрос обвинению было нечем. И судья освободила Гапоненко из зала суда пока без всяких ограничений.

Как известно, Гапоненко вменяют три статьи Уголовного закона Латвии - разжигание национальной розни, антигосударственная деятельность и почти шпионскую 81-я статью. А вот на основании чего доктора экономики хотят "наградить" этими статьями, до сих пор не сообщается. На вопросы журналистов Полиция безопасности все это время отделывалась мутными намеками на секретность.

И вот информация из первых рук. "В обвинительном списке ПБ на главном месте - публикации в интернете. Но, что странно, - удивляется подозреваемый, - какие конкретно из моих работ разжигают этническую рознь - не указано. Обещают сделать это позже… Меня обвиняют еще и в том, что я очернял облик Латвии, представляя ее на международной арене как страну, прославляющую нацизм. В обвинении утверждается, что Гапоненко публиковал под псевдонимом клеветнические статьи на интернет-портале. Но я в жизни никогда ничего не публиковал под чужой фамилией!"

И еще обвинение против лидера "Конгресса неграждан". Он отправил всем членам ОБСЕ обращение от 12 латвийских докторов наук в защиту образования на родном языке в русских школах Латвии. Обращения действительно были отправлены в ОБСЕ по почте официальным путем, подтверждает профессор. И активист защиты школ нацменьшинств даже получил ответы из четырех стран, в том числе из Великобритании и Нидерландов. Но в чем здесь криминал? Пояснений в обвинении нет.

"Мне инкриминируется участие в качестве независимого наблюдателя на последних выборах президента России, - добавил ученый. - Но наблюдателями на выборах были и другие представители из Латвии, да и других государств. Они все преступники? Были обвинения и в организации просмотра в Риге фильма "Волынь" о преступлениях бандеровцев в Польше. Но потом вроде бы это не вошло в мой основной "расстрельный список".

Кроме всего прочего, Гапоненко является участником уголовного процесса по Вселатвийскому родительскому собранию вместе с десятью активистами Штаба защиты русских школ, которое состоялось в последний мартовский день этого года. "Такой вот странный обвинительный букет из сорняков и пустышек, собранных следователями Полиции безопасности, в итоге был представлен ему и адвокату Имме Янсоне. Будет ли теперь прокуратура лепить из всего этого сомнительного набора пулю, увидим в ближайшее время", - пишет Березовская.

В тюрьме у Александра Гапоненко, правда, была возможность смотреть местное телевидение. Он слышал, что говорили по поводу его ареста не только патриоты Латвии, но и первые лица страны - президент, премьер-министр и министр внутренних дел. Высшие должностные лица европейского государства, о чем уже сообщала "РГ", в публичном пространстве фактически дали команду "Фас!" как раз накануне слушания в суде вопроса о мере пресечения для правозащитника. Латвийские патриоты полагают, что это будет "железобетонный аргумент в его пользу в предстоящих судебных разбирательствах в ЕСПЧ".

Друзья, рассказал бывший заключенный, почти каждую неделю присылали в тюрьму распечатки статей. Александр Владимирович знал, что на воле за него бьются правозащитники, соратники, журналисты независимых СМИ. Он получал десятки добрых писем от самых разных людей со всего мира. В Литве на защиту Гапоненко вышли антифашисты, встав с плакатами напротив посольства Латвии. Такие же пикеты прошли в России, Эстонии, Бельгии, Молдове… Десятки протестов были отправлены в различные европейские правозащитные инстанции и из российского МИД. Из Европы пошли ответы, запросы, комментарии. Пришел ответ и от комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович, которая заверила, что с самого начала она внимательно следит за делом Гапоненко и благодарит за предоставленную информацию.

Шла активная переписка Русской общины Латвии с офисом Верховного комиссара ОБСЕ по правам нацменьшинств Заньера - как по делу Гапоненко, так и по ситуации с активистами движения за русские школы. С подачи лидеров РСЛ за профессора заступилась авторитетная международная организация "Права человека без границ". Ее директор направил обращение к Генеральному прокурору Латвии с просьбой разъяснить причины его ареста, а также обнародовать предъявляемые ему обвинения. Можно с большой долей вероятности предположить, что власти Латвии не ожидали такого мощного резонанса, который не утихал на протяжении всех этих четырех месяцев.

Из видных политических деятелей Латвии за Александра Гапоненко все это время боролись лидеры РСЛ Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов, депутат Европарламента. Они дважды направляли заявления, сначала в Полицию безопасности, затем в прокуратуру с просьбой об его освобождении под их личное поручительство. Поручительство предполагало и денежный залог. "Мы не всегда придерживались единого мнения с Татьяной Жданок. Бывало, что и спорили, и критиковали друг друга. Но именно она первая протянула мне руку помощи, хотя над ней самой тоже сгустились тучи. Поэтому я очень благодарен и Татьяне, и Мирославу за их горячее участие в моей судьбе. Врать не буду - не ожидал", - признается лидер Конгресса неграждан.

Политический узник не скрывает: в душе он ожидал активной помощи от действующих депутатов парламента. Да и кто, как не они, должны были стоять на страже демократии и свободы слова в стране? С некоторыми из них Гапоненко был знаком не один десяток лет, даже одно время являлся теневым министром экономики лидера парламентской фракции "Согласия". Но бывшие комсомольские вожаки промолчали.

"И если в стране, не дай бог, националы с помощью подконтрольных им сил развяжут тотальный террор против русских, заступиться за своих сограждан никто, кроме Русского союза Латвии, не решится", - резюмирует автор статьи в местной прессе.