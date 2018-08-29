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29.08.2018 14:08
Рубрика: Экономика

Матвиенко: Обращение президента - это реакция на запросы общества

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в своем телеобращении об изменениях в пенсионное законодательство ответил на запросы общества и предложил справедливые меры по долгосрочной стабилизации отечественной пенсионной системы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Комментируя заявление главы государства в эфире телеканала "Россия 1", глава Совфеда отметила, что Владимир Путин изложил свои аргументы самым простым языком, и любой гражданин их поймет и воспримет. "Обращение президента - это реакция на запросы общества, глава государства внимательнейшим образом следил за дискуссией в обществе", - подчеркнула она.

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Матвиенко назвала "справедливым и оправданным" тот факт, что пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Напомним, что Владимир Путин предложил  уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Досрочная пенсия для многодетных матерей, по мнению Матвиенко, также является справедливой мерой.

Глава Совфеда поддержала предложения, касающиеся поддержки пенсионеров в регионах Крайнего Севера и в сельской местности. Матвиенко подчеркнула, что самые жаркие дискуссии по изменениям в пенсионное законодательство развернулись именно в селах, ведь средняя продолжительность жизни там меньше, чем в больших городах.

Законодатели, заявила сенатор, готовы активно подключиться к созданию необходимой нормативной базы в том числе - в сфере защиты интересов тех, кто через несколько лет выходит на пенсию и может столкнулся с проблемами при трудоустройстве.

"Нужно обеспечение системы мер, направленных на защиту граждан предпенсионного возраста", - заявила Валентина Матвиенко и пообещала, что законодатели подключатся к этой работе. Изложенный в обращении главы государства подход к непростому пенсионному вопросу носит системный и взвешенный характер, продолжила она.

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"Вся система мер президента направлена, в первую очередь, на сохранение финансовой устойчивости и стабильности пенсионной системы не сегодня, не завтра только, не на срок его полномочий, а на длительную перспективу", - подчеркнула Валентина Матвиенко. "Это важно, что ответственный политик беспокоится о том, а что будет после него, когда его уже не будет, когда будут другие у власти, не перекладывать эту ответственность на другие поколения и на других политиков", - добавила она.

Глава Совфеда также добавила, что реализация предложенных Путиным мер позволит сделать переход на новые нормы достаточно плавным и безболезненным. При этом она особо отметила, что откладывать принятие изменений в пенсионное законодательство далее нельзя, иначе будущим поколениям политиков придется принимать решения уже в режиме шоковой терапии.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Изменение пенсионного законодательства
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