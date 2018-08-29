Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил полностью ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году.

Глава правительства провел в среду совещание для проверки готовности регионов к новому учебному году. Констатировано, что за небольшим исключением образовательные учреждения обеспечены всем, чтобы в День знаний принять учащихся. "В этом году в нашей стране будет учиться более 15 миллионов школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы", - подчеркнул глава правительства. Об этом в ходе рабочих встреч заверяли и губернаторы: куда-то закупали новую мебель, где-то обновляли спортивные залы и пищеблоки, улучшали оснащение классов.

В то же время в двух субъектах Федерации обнаружился дефицит бесплатных учебников. Это, уточнила министр просвещения Ольга Васильева, Новгородская область и Дагестан. Глава правительства нашел элементарное решение проблемы: "Из резервного фонда просто возьмем и поможем".

Подготовка к учебному году шла и на более капитальном уровне. По всей стране развернута программа создания новых учебных мест. В сентябре двери откроют 67 новых школ. "До конца года начнут работу еще 119 школ, появятся около 100 тысяч дополнительных мест в школах, но темпы сбавлять здесь нельзя", - указал премьер-министр.

Аналогичной работой правительство занимается и в части потребностей страны в ясельных группах. Но для этой программы Дмитрий Медведев установил предельно конкретные сроки. "Полностью решить проблему нужно к 2021 году", - заявил он в ходе совещания.