Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству в максимально короткие сроки подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему с учетом инициатив, озвученных президентом в телеобращении к гражданам.

- Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества, - прокомментировал председатель правительства выступление главы государства. - Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе.

Он напомнил, что Владимир Путин проводил несколько совещаний с членами правительства, на которых обсуждались варианты законопроекта, мнения экспертов и общества. "Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова - прим. РГ), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы", - распорядился Медведев.