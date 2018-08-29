Новости

В Дагестане автомобиль с ребенком рухнул с обрыва 15:16
Зеленая вода в Финском заливе насторожила жителей Зеленогорска 15:11
АвтоВАЗ представил четыре новые модели 15:06
Пять машин попали в смертельное ДТП в Подмосковье 15:01
Фото: гангстер с "прической принцессы Леи" стал посмешищем в Сети 14:59
Кудрин: Предложения Путина сбалансируют пенсионный законопроект 14:54
Исаев: Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсий для женщин 14:52
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 14:51
В регионах Сибири объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 14:49
СМИ: Вуди Аллен ушел из кино 14:48
В Оренбурге обсудили вопросы поставок белорусской сельхозтехники 14:45
Клинцевич: Размещение ПРО США в Сирии станет провокацией 14:43
В Перми автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов 14:26
Директор "Локомотива" пошутил над пари Глушакова и Радимова 14:16
Баталина: Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость 14:14
Вспышка лихорадки Западного Нила в Греции убила 16 человек 14:10
Нижегородские ученые создали биоморфный подводный беспилотник 14:07
Минск и Бухарест планируют открытие прямых авиарейсов 13:54
Путин отправил в отставку главного следователя полиции Кубани 13:52
Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 13:37
Участница Spice Girls стала лечиться от чрезмерного пристрастия к сексу 13:29
Скончался главный тренер гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян 13:26
Жара в Москве побила рекорд века 13:23
На границе Крыма задержан лишенный паспорта гражданин Украины 13:15
В Москве из-за жары начали раздавать воду на семи станциях МЦК 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 13:37
Рубрика: Экономика

Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству в максимально короткие сроки подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему с учетом инициатив, озвученных президентом в телеобращении к гражданам.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в телеобращении к россиянам

- Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества, - прокомментировал председатель правительства выступление главы государства. - Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе.

Он напомнил, что Владимир Путин проводил несколько совещаний с членами правительства, на которых обсуждались варианты законопроекта, мнения экспертов и общества. "Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова - прим. РГ), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы", - распорядился Медведев.

 

Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Изменение пенсионного законодательства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Обращение Владимира Путина к гражданам России
Московский международный автомобильный салон
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"