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Рубрика: В мире

Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

Текст: Андрей Васильев

Власти Мексики заявили, что не намерены платить за стену вдоль границы между США и Мексикой, сообщает издание POLITICO.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой

"Мы только достигли понимания о торговле с США, и перспективы взаимоотношений между нашими двумя странами очень позитивны. Мы НИКОГДА не будем платить за стену, - заявил во вторник мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай Касо. - Это было абсолютно ясно с самого начала".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил журналистам после встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино, что Мексика "легко" заплатит за стену вдоль границы между двумя странами. "В конечном итоге это будет оплачено Мексикой", - сказал Трамп.

Напомним, что возведение стены было одним из главных предвыборных обещаний нынешнего американского президента. На ее строительство Трамп попросил Конгресс выделить 25 миллиардов долларов. В настоящее время сенаторы готовы предоставить только 1,6 миллиарда долларов на эти цели.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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