Министр экологии Франции покинул правительство без ведома президента

Отставка 63-летнего Николя Юло, министра экологии Франции и одного из самых популярных членов кабинета премьера Эдуара Филиппа, стала громом среди ясного неба для Елисейского дворца и французов. Ведь Юло, не поставив в известность об этом президента Эмманюэля Макрона и главу правительства, неожиданно объявил о своем уходе в прямом эфире радиостанции "Франс Интер", куда был приглашен в качестве "утреннего гостя". Эта первая кадровая потеря для кабинета министров Эдуара Филиппа.

Ведущие были шокированы, когда несколько минут поговорив о том, что он устал "в одиночестве" продвигать в правительстве вопросы необходимости борьбы с пестицидами, защиты биологического разнообразия и противодействия другим экологическим угрозам, Юло объявил о своей отставке. "Я принимаю самое трудное решение в своей жизни. Я не хочу притворяться. Я не хочу больше питать иллюзий, что мое присутствие в правительстве означает, что мы справляемся с проблемой, и поэтому я принимаю решение покинуть его", - заявил министр, известный независимостью суждений. "Вы это серьезно, да?", - спросила соведущая передачи Леа Саламе, с совершенно ошеломленным выражением лица. "Да. И это решение принято мной и только мной", - ответил Николя Юло, который в конце 1970-х годов работал журналистом как раз на "Франс Интер", специализируясь на вопросах экологии.

Позже Саламе скажет, что она и ее напарник чувствовали нечто необычное в поведении Юло, даже "некоторую холодную ярость", но то, что он сможет "уволиться в эфире", не ожидал никто из них. Вопреки оценке пресс-секретаря правительства Бенжамена Гриво, который упрекнул Юло в "недостатке вежливости", президент Макрон, находящийся с визитом в Дании, спокойно отреагировал на отставку эколога, словно ожидал ее. "Я выбрал Николя Юло, в том числе и потому, что он - свободный человек, и я уважаю его свободу… Я уважаю его решение. За 15 месяцев он сделал больше, чем смог бы на его месте кто бы то ни было", - сказал президент Франции, который после своей победы убедил Юло, ранее дважды отказывавшегося от государственных постов, помочь ему.

Кстати, по данным опроса, проведенного службой "Одокса" для "Фигаро" и "Франсинфо", более половины французов считают, что отставка министра экологии является "плохой" для Франции и для правительства. Опрос также показал, что 88 процентов респондентов разделяют мнение Николя Юло о том, что экология не является приоритетом исполнительной власти, а 58 процентов считают, что он был хорошим министром. Юло, в 15 лет потерявший отца, а через три года брата, погибшего в автокатастрофе, действительно отличается независимостью суждений, имея непререкаемый авторитет среди экологов и общественности. В 1990 году он основал известный во всей Франции фонд "Ушуайя", созданный для защиты природы и животных.

Впервые попав на госслужбу уже в солидном возрасте, Николя Юло в полной мере ощутил давление как самой бюрократической машины, так и разного рода "политических обстоятельств" и "клановых интересов". После скандального решения Трампа, отозвавшего подпись в нем Соединенных Штатов, забуксовало Парижское климатическое соглашение, подписанное с такой помпой в конце 2015 года. Европейские страны до сих пор не могут в полной мере начать работу по выполнению ключевого положения документа - сокращению выброса в атмосферу парниковых газов. Министр, который на своем посту, по оценке экспертов, был больше экологом, чем политиком, столкнулся с сильным давлением всевозможных лоббистов. Аграрии не согласились с его предложением сократить количество применяемых пестицидов, а автопроизводители в штыки встретили амбициозный план прекращения производства во Франции к 2040 году автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Энергетикам Юло предложил прекратить использовать к 2022 году уголь при производстве электроэнергии, но не встретил понимания. Но самая главная схватка министра вскоре началась с влиятельными представителями атомной отрасли страны, от которых зависит энергетическая безопасность не только Франции, но и Старого света. Через два месяца после вступления в должность Николя Юло объявил о планах закрытия до 17 французских ядерных реакторов во исполнение закона о реформировании энергетики. Он предусматривает снижение до 50 процентов доли атомной энергии в общем объёме производства электроэнергии во Франции. Атомщики встретили эту инициативу в штыки и фактически ушли от диалога с Юло. Обратились напрямую к Макрону, попросив его отложить реформу отрасли до 2029 года. Более того, в Елисейском дворце, по некоторым данным, согласились с предложением атомщиков заменить устаревшие установки на новые. Министр в ответ даже написал статью в газете "Либерасьон" на эту тему в начале августа, но его рекомендациям в Париже таки и не вняли.

Юло в радиоэфире назвал эти планы "безумством в экономическом и технологическом плане", а следом объявил об отставке. Он просто устал быть в одиночестве.