Минобороны: "Белые каски" доставили боевикам в Идлиб отравляющие вещества

Печально известные в Сирии "Белые каски" доставили боевикам запрещенной в РФ группировки "Ахрар аш-Шам" отравляющие вещества, которые предназначены для проведения провокации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"В сопровождении восьми представителей организации "Белые каски" отравляющие вещества были доставлены на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар аш-Шам" для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, где их встречали два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования", - уточнил высокопоставленный российский военный.

Ожидается, что боевики попытаются инсценировать химатаку.