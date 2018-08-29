Минтруд: Электронные трудовые книжки будут бесплатными для работников

Финансовые и временные затраты на переход компании на электронные трудовые книжки не должны перекладываться на работника. Об этом заявила в среду директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда РФ Марина Маслова.

Она отметила, что внедрение электронных трудовых книжек должно стать для сотрудников абсолютно бесплатным. Этот процесс не должен приводить "к расходам, связанным с приобретением электронных устройств, электронной подписи, это же касается и времени работы", - сказала она.

Также переход на электронные трудовые книжки не будет носить обязательный характер для работодателя, так как это связано с дополнительными расходами.

Законопроект о внедрении электронных трудовых книжек должен поступить в правительство до конца года, сообщалось ранее. Полный переход сведений о трудовой деятельности работников можно будет перевести в электронный вид к 2027 году.