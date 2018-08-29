Минтруд: Электронные трудовые книжки будут бесплатными для работников

Новости

На Кубани во дворе частного дома обнаружили тело подростка 12:05
Трамп призвал ФБР принять меры в связи со взломом почты Клинтон 11:58
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по "террористам" на Урале 11:54
Севастополь возглавил список городов с самой низкой безработицей 11:50
В Петербурге врача-психотерапевта обвинили в педофилии 11:48
Джабаров: Сирия должна поднять вопрос в ООН о неразмещении ПРО США 11:47
В Минпромторге рассказали о новом мотоцикле проекта "Кортеж" 11:40
В Подмосковье пенсионер надругался над школьницей на даче 11:40
В Ярославле по делу о пытках задержаны еще два сотрудника ФСИН 11:40
Новый участок "желтой" линии метро Москвы откроют 30 августа 11:39
Мерфи продолжает эстетствовать в тизерах "Американской истории ужасов" 11:39
Под Рязанью нашли подпольный завод дизтоплива 11:37
Виталий Савельев избран главой "Аэрофлота" еще на пять лет 11:34
Хабаровская "целительница" получила срок за обман пенсионеров 11:31
Опрос: Сборы в школу вызвали трудности у половины российских родителей 11:26
В ДТП с маршруткой в Ярославле пострадали девять человек 11:26
Вышел трейлер многообещающего триллера "под Тарантино" 11:22
Московская биржа установила новые базы расчета фондовых индексов 11:18
Цветы подорожали на 30% в преддверии Дня знаний 11:17
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа 11:16
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу 11:12
Фото: Квентин Тарантино нашел актера на роль Романа Полански 11:06
Правительство Беларуси определилось с приоритетными планами на 2019 год 11:05
Усадьбу в Москве, где гостил Дюма, признали памятником архитектуры 10:50
Курс доллара поднялся до 68 рублей 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 11:57
Рубрика: Экономика

Минтруд: Электронные трудовые книжки будут бесплатными для работников

Текст: Ирина Жандарова
Финансовые и временные затраты на переход компании на электронные трудовые книжки не должны перекладываться на работника. Об этом заявила в среду директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда РФ Марина Маслова.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Россияне оказались в пятерке самых работящих

Она отметила, что внедрение электронных трудовых книжек должно стать для сотрудников абсолютно бесплатным. Этот процесс не должен приводить "к расходам, связанным с приобретением электронных устройств, электронной подписи, это же касается и времени работы", - сказала она.

Также переход на электронные трудовые книжки не будет носить обязательный характер для работодателя, так как это связано с дополнительными расходами.

Законопроект о внедрении электронных трудовых книжек должен поступить в правительство до конца года, сообщалось ранее. Полный переход сведений о трудовой деятельности работников можно будет перевести в электронный вид к 2027 году.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Охрана труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Московский международный автомобильный салон
Курс доллара поднялся до 68 рублей
Австрийские СМИ назвали три причины популярности Путина
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Украина решила купить у США комплексы ПВО