Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"

Минтруд утвердил своим приказом порядок выдачи знака "Инвалид" на авто, сообщает пресс-служба ведомства. 4 сентября документ вступит в силу.

Наличие такого знака у человека будет подтверждать его право на бесплатную парковку. Кроме того, знак можно будет прикрепить к машине, в которой возят людей с ограниченными возможностями.

Теперь оформлять такие знаки будут в учреждениях медико-социальной экспертизы по месту регистрации или фактического проживания. После подачи заявления человеку придется ждать не больше месяца, уточняют в Минтруде.

Уточняется, что знаком "Инвалид", дающим право на парковку, сможет воспользоваться только тот человек, которому он выдан. И прикрепить его можно только на машину, на которой он ездит.