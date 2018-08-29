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Рубрика: Происшествия

Мэр просится на волю

Вип-чиновник останется под стражей
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7654 (191)
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева на продление срока содержания под стражей.

Бывшего главу дальневосточной столицы и двух его предполагаемых подельников - руководителя МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова и бывшего генерального директора группы компаний "Востокцемент" Андрея Пушкарева, родного брата мэра, в зависимости от роли каждого, судят в Москве за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, а также за использование заведомо подложного документа.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Процесс проходит в Тверском районном суде столицы. В ходе очередного заседания по существу дела срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова, а также домашнего ареста для Андрея Пушкарева продлен до 26 октября. Продлили срок ареста на основании ходатайства следователей. Обвинение в суде настаивало на том, что Игорь Пушкарев и другие фигуранты дела, находясь на свободе, могут оказать давление на свидетелей или скрыться.

Экс-мэр и Лушников уже больше двух лет находятся в следственном изоляторе - они были взяты под стражу в июне 2016 года. Андрей Пушкарев был задержан чуть позже и тоже этапирован в Москву. Предварительное следствие длилось полтора года.

Обвинение считает, что Игорь Пушкарев совместно с братом и предпринимателем Лушниковым создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств. По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Свою вину никто из фигурантов дела ни по одному из пунктов не признает.

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