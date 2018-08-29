Обновленную авиационную ракету "БраМос" испытают до конца 2018 года

Новую авиационную ракету "БраМос" с улучшенными свойствами испытают до конца нынешнего года. В ней будут учтены все требования командования Военно-воздушных сил Индии.

Об этом РИА Новости сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев. Как он добавил, авиационная ракета уже находится на вооружении ВВС Индии. Теперь она будет обладать улучшенной маневренностью. Бросковые испытания уже провели. "Математика ракеты и борта самолета показывают отличный результат", - отметил Александр Максичев.

Кстати, "РГ" уже писала о том, что в Brahmos Aerospace работают над создание новой крылатой мини-ракеты. Она будет готова через три-пять лет.

Над улучшением качественных характеристик авиационной ракеты "БраМос" трудятся специалисты совместного российско-индийского предприятия Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии). Оно специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования.