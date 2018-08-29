Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.08.2018,  
11:27
Текст: Светлана Цыганкова

Обновленную авиационную ракету "БраМос" испытают до конца 2018 года

Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Новую авиационную ракету "БраМос" с улучшенными свойствами испытают до конца нынешнего года. В ней будут учтены все требования командования Военно-воздушных сил Индии.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Россия по просьбе Турции ускорит поставки ракетных комплексов С-400

Об этом РИА Новости сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев. Как он добавил, авиационная ракета уже находится на вооружении ВВС Индии. Теперь она будет обладать улучшенной маневренностью. Бросковые испытания уже провели. "Математика ракеты и борта самолета показывают отличный результат", - отметил Александр Максичев.

Кстати, "РГ" уже писала о том, что в Brahmos Aerospace работают над создание новой крылатой мини-ракеты. Она будет готова через три-пять лет.

Над улучшением качественных характеристик авиационной ракеты "БраМос" трудятся специалисты совместного российско-индийского предприятия Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии). Оно специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по "террористам" на Урале 11:54
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость 28.08.2018
Раскрыты характеристики новой ракеты большой дальности для С-400 24.08.2018
испытания
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет 28.08.2018
На Су-57 испытали революционную систему связи 28.08.2018
Индия
Индия может получить ракетные системы С-400 в 2020 году 20.08.2018
Россия вошла в пятерку непобедимых стран 15.08.2018