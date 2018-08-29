Опрос: Сборы в школу вызвали трудности у половины российских родителей

Половина родителей в России (51 процент), по данным опроса ВЦИОМ, испытывает финансовые трудности и трудности выбора при подготовке детей к школе. В исследовании принимали участие 1 200 россиян, в возрасте от 25 до 45 лет.

Так, для 21 процента родителей сборы детей к 1 сентября связаны с весомыми денежными тратами. И к ним они готовятся заблаговременно.

При этом родителей не устраивает выбор школьной формы. Она, по их мнению, высока по цене, а цена не всегда соответствует качеству. Нарекание вызывают посторонние запахи из-за окраски тканей химическими веществами.

Как сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре, у продаваемой школьной формы обязательно должен быть "Сертификат о качестве и безопасности формы" или "Декларация о качестве и безопасности формы". Поэтому резонно их требовать у продавца при покупке. А если их нет, от такой школьной формы лучше отказаться.