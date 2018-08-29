Пентагон отказался приостанавливать военные учения с Южной Кореей

США не намерены приостанавливать какие-либо совместные военные учения с Южной Кореей. Об этом накануне заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге для журналистов.

По его словам, в данный момент Пентагон не планирует приостанавливать какие-либо еще маневры. "Мы будем работать в тесном контакте с госсекретарем и будем делать то, что он сочтет нужным, чтобы активизировать усилия", – цитирует ТАСС.

О приостановке на неопределенный срок военных учений с участием Южной Кореи Вашингтон объявил 22 июня. Это решение было принято в целях обеспечения договоренностей, подписанных Вашингтоном и Пхеньяном в Сингапуре. США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а КНДР подтвердила приверженность полной денуклеаризации.

Россия посчитала позитивным шагом приостановку совместных военных учений США и Республики Корея.