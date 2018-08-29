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29.08.2018 14:15
Рубрика: Культура

Пять причин поехать на фестиваль искусств в Хельсинки

Текст: Лейла Гучмазова
Хельсинкский фестиваль искусств проходит ежегодно уже полвека, и в его программе отражены все черты финского национального характера - открытость, скромность, самоуважение.
Фото: Saara Autere Фото: Saara Autere
Фото: Saara Autere

При рождении он был сосредоточен на классической музыке, но, отзываясь на время, расширил поле жанров, и теперь предлагает на разных площадках города от уличных скверов до Национальной оперы одновременно театр и танец, перфоманс и видеоинсталляции, выставки и концерты. Разнообразие позволяют этому крупнейшему в Финляндии фестивалю привлекать новых зрителей, но надиктованная академическим прошлым тяга к качеству все равно ощутима. Пять причин, почему надо ехать на фестиваль в Хельсинки.

Исполнительство отменного качества

Пример открытости тому - концерт самого известного аккордеониста страны Киммо Похьонена в действующей церкви Микаэля Агриколы. Церковь не маленькая, но с трудом уместила всех желающих. Любопытно же - опус "Ультра-орган" объединил аккордеон, церковный орган, свет и электронику в какую-то пронизывающую смесь new-age религии, спровоцировав вечные вопросы к самому себе. По форме ультрасовременное шоу, по посылу абсолютная классика. Ну и традиционно сильные дирижерской школой финны включили в программу фестиваля юбилейный концерт маэстро Эса-Пекки Салонена и Восьмую симфонию Малера оркестра Финского радио, а на десерт приезд Фрайбургского барочного оркестра.

Фото: Валерий Кичин/ РГ
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Вечнозеленый дизайн

Актуальный скандинавский дизайн составляет финский быт. Все функционально и строго, притом "рядовые пользователи" знают художников по именам и считают хорошим тоном иметь дома дизайнерскую вещицу. Хельсинкский фестиваль отметил веху дизайна в Выставочном центре WeeGee, приземлив на фоне очень зеленого леса инопланетный домик-эллипс Futuro. Знаковый объект из армированного пластика с автономным жизнеобеспечением, спроектированный Матти Сууроненом и ставший революцией полвека назад, не напрасно кажется знакомым - идею повторяли в том числе у нас в Приэльбрусье. Приветствуя этот пик человеческой мысли современный художник Мика Таанила по заказу фестиваля воспроизвел в саундтреке "Пластиковое сердце" скрежет и бульканье производственного процесса. Можно взобраться в объект, разлечься в кресле и представить, что снаружи Марс.

Выставка одного из самых влиятельных художников XX века

Культурных героев можно обожать или ненавидеть, но лучше разобраться, что сделало их героями. Очень внятная ретроспектива британского художника Дэвида Хокни в выставочном пространстве Тайдехалли расставляет все по своим местам. Раннее решение быть художником, арт-школа - и абстрактные человечки в пику своим же академическим эскизам, арт-институт - и картины с первыми стилевыми признаками "настоящего Хокни", годы гремящей мировой славы со знаменитыми сериями и словно тайный нырок в психологические портреты. А потом уже фломастеры и планшетный арт, размноженный ныне на фотообоях и стикерах, и "Дэвид Хокни" как символ массового цифрового безумия. Не представь кураторы этих мало известных публике листов "оттенков воды" и тончайшей графики, Хокни так бы и оставался в сознании шарлатаном компьютерной палитры.

Современный танец от мэтров хореографии

Фото: WWW/SALZBURGERFESTSPIELE.AT
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К финалу припасен хорошо известный в России Теро Сааринена с городским симфоническим оркестром Хельсинки, а пока гастрольный сюрприз, Театр танца Алвина Эйли. Труппа отца афроамериканской хореографии имеет великое прошлое и рыхлое настоящее как и все подобные авторские труппы. Между тем артисты техничны и сохраняют фирменную кошачью грацию Алвина Эйли. А новый лидер Кайл Абрахам готов адаптировать уличную культуру и хип-хопа, и гламура в новых спектаклях "Тротуар" (2012) и "Жить!" (2011). Что с налетом диско ранних 80-х метит точно в нынешний 2018 с его спортивными штанами на престижных вечеринках, блеском пайеток и уже привычным одиночеством в толпе. На камерной сцене идеально вписанной в естественный ландшафт Национальной оперы эффект тоже оказался инопланетным.

Ночь искусств, в которой можно принять участие любой

Финны ироничны, идею Ночи искусств объясняют просто - климат неважный, на работу уходим рано, спим тоже рано, значит, Ночь точно станет событием. Однако ее обреченность на успех хорошо продумана: тот, кто чувствует себя артистом, регистрируется на сайте, рассказывает, чем богат, и после одобрения получает час славы на бульваре, в баре, в книжной лавке. Хочешь, читай рэп (лихо по-фински), хочешь, расслабляй людей нежным рэгги, хочешь, философствуй с подростками. Гвоздь-событие Ночи искусств - перфоманс The Humans NET испанской компании La Fura dels Baus на центральной Сенатской площади, прямо за памятником чтимому финнами русскому царю Александру II. Сорок человек, привязанных тросами к строительному крану, на фоне подсвеченного ночного неба и мелодии "Кармины бураны" строят телами узоры. Это похоже на картинки калейдоскопа и нейронную сеть, человечки в скафандрах символизирует нашу похожесть и тесную глобальную связь, а бонус шоу на грани танца, театра и цирка в том, что в нем участвуют добровольцы.

Так что цель фестиваля - сделать город и людей интереснее друг другу - достигается. В прошлом году Хельсинкский фестиваль собрал больше 200 тысяч человек, сейчас, похоже, цифры будут расти, и есть шанс до 3 сентября их увеличить, не дожидаясь другого шанса.

Культура Театр
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